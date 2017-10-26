Большие деньги любят тишину: у кого в Крыму  самые большие зарплаты

В Крымстате рассказали, кто из крымчан зарабатывает больше всех.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самый солидный доход в Крыму получают жители республики, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью.

«По состоянию на август, заработные платы в этом сегменте составляли 52 тысячи 527 рублей, с начала года, за период январь-август 2017 года – 50 тысяч 175 рублей. В сфере добывающей промышленности за этот же период зарплаты составляли 44 тысячи 984 рубля. Наименее оплачиваемыми остаются сферы административной деятельности, а также сельское хозяйство», – сообщила на заседании экономического совета при председателе Госсовета заместитель руководителя Крымстата Наталья Григорь. По ее словам, в августе зарплаты в отрасли сельского хозяйства в среднем составляли 19 тысяч 477 рублей.

По данным Крымстата, номинальные денежные доходы крымчан за 8 месяцев текущего года составили 318 миллиардов рублей, что на 14,6% больше, чем в прошлом году. Среднедушевой доход зафиксирован на уровне 20 тысяч 800 рублей. Крым занимает пятое место в списке регионов Южного федерального округа по этому показателю. По информации Крымстата, 70% своих доходов – 225 миллиардов рублей, крымчане потратили на покупку различных товаров и получение услуг.

«Крымстат подвел итоги исследования по статистике оплаты труда отдельной категории работников. Наибольшая среднемесячная зарплата за январь-июнь наблюдалась у преподавателя высшего образования, которая составила 50 тысяч 775 рублей. У врачей – 42 тысячи 394 рубля. Наименьшая заработная плата в этой категории работников у младшего медицинского персонала – 15 тысяч 992 рубля, и у социальных работников – 17 тысяч 188 рублей», – рассказала Григорь, подчеркивая, что в Крыму наблюдалась самая большая зарплата у врачей по всем регионам ЮФО. Наименьшая, 29 тысяч 876 рублей – в Калмыкии.

В целом, по состоянию на август, средняя зарплата в Крыму составила 24 тысячи 775 рублей. Наибольшая средняя зарплата среди регионов ЮФО зафиксирована в Краснодарском крае – 29 тысяч 653 рубля, наименьшая, опять же, в Калмыкии – 22 тысячи 331 рубль. В среднем по России – 37 тысяч 550 рублей.

По словам Григорь, индекс потребительских цен в Крыму за исследуемый период составил 101,4%, а в сентябре 2017 года стоимость условного минимального набора продуктов питания в республике была выше среднего по России на 1,3% и составила 3 тысячи 776 рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.10.17

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