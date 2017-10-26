Контролирующие органы Крыма «кошмарят» бюджетников

Контролирующие органы должны перестать «кошмарить» руководителей муниципалитетов и бюджетных учреждений. Об этом заявил глава Крыма по итогам визита в Ленинский район.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в поселке Багерово школа отапливается твёрдым топливом и нуждается в модульной котельной. А Росптребнадзор штрафует школу за окна, не соответствующие нормам. «Десять тысяч – на учреждение, пять тысяч на -директора. Так же ГИБДД штрафует за дороги, на которые деньги не выделены, – возмутился Аксенов. – Бизнес, работающий под «чёрным флагом», не трогают, а директоров школ «кошмарят».

Глава Крыма потребовал, чтобы руководители муниципалитетов прислали ему все «дурные» штрафы, выписанные контролирующими органами, пообещав: если работы требуют бюджетных вложений, но в казне деньги на них не предусмотрены, штрафы, предъявленные за такие «нарушения», будут оплачивать те, кто их выписал: «Я найду варианты, чтобы штрафы уплатили руководители этих органов из своего кармана», – заявил Аксенов.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 26.10.17

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