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Четверг, 26 октября 2017, 11:38 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Пропавшую севастопольскую школьницу нашли в заброшенном доме  

Пропавшую севастопольскую школьницу нашли в заброшенном доме  

В Севастополе нашли пропавшую несколько дней назад 13-летнюю девочку.

Как передает корреспондент РИА , подростка обнаружили вчера вечером в одном из заброшенных городских зданий. Исчезновению несовершеннолетней предшествовали небольшие разногласия с членами семьи и школьными товарищами.

«Нам позвонили вчера, приехали в райотдел и забрали ребенка. Нашли ее здоровой и невредимой. Это обида, кризис возраста. Была небольшая сора, проблемы в школе», – сообщила РИА мама девочки.

В МВД Севастополя комментировать инцидент не стали, но подтвердили, что девочка нашлась: «За время отсутствия она жертвой преступления не стала», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, девочка-подросток ушла из дома на улице Бастионная вечером 23 октября.

Севастополь, Анастасия Зук

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