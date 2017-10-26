Пропавшую севастопольскую школьницу нашли в заброшенном доме  

В Севастополе нашли пропавшую несколько дней назад 13-летнюю девочку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подростка обнаружили вчера вечером в одном из заброшенных городских зданий. Исчезновению несовершеннолетней предшествовали небольшие разногласия с членами семьи и школьными товарищами.

«Нам позвонили вчера, приехали в райотдел и забрали ребенка. Нашли ее здоровой и невредимой. Это обида, кризис возраста. Была небольшая сора, проблемы в школе», – сообщила РИА «Новый День» мама девочки.

В МВД Севастополя комментировать инцидент не стали, но подтвердили, что девочка нашлась: «За время отсутствия она жертвой преступления не стала», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, девочка-подросток ушла из дома на улице Бастионная вечером 23 октября.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 26.10.17

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