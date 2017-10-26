В Крыму собрались ликвидировать систему талонов в медучреждениях

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал систему талонов на прием к врачу, назвав заветный «билет» «трофеем на войне».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава республики отметил, что к качеству крымской медицины практически нет претензий: для льготников поступают бесплатные лекарства, активно действует программа по переоборудованию медучреждений. Между тем, все плюсы перекрывают очереди за талонами, без которых нельзя попасть ни к одному врачу. Хуже всего ситуация обстоит в сельской местности.

«Нынешняя ситуация такова, что наличие у человека такого талона приравнивается к добыче трофея на войне. А саму бумажку не получить без «штыковой атаки» и борьбы в «окопах». Все это усугубляется недоступностью самих учреждений здравоохранения для жителей сел из-за отсутствия нормального транспортного сообщения», – написал на своей странице в Facebook Аксенов и поручил министру здравоохранения республики Александру Голенко до конца следующей недели проработать план по ликвидации системы выдачи талонов.

«Люди не должны тратить ни свое время, ни свое душевное здоровье в попытках пробиться через бюрократические барьеры», – заключил глава крымского правительства.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 26.10.17

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