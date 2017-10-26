Единая платежка по услугам ЖКХ будет внедрена в Крыму не раньше, чем через год

Система единых платежных документов будет полностью внедрена в Крыму не раньше чем через год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Едином информационном расчетном центре Крыма (ЕИРЦ) продолжают обрабатывать получаемые от ресурсоснабжающих организаций базы данных по абонентам.

«По срокам – очень сложно поставить какие-то рамки. Получая от одной организации базу, мы видим, что ее можно обработать в срок от двух недель до месяца, а с какой-то базой приходится повозиться от двух до двух с половиной месяцев. Думаю, что до конца 2018 года будем стараться закончить эту работу», – пояснил гендиректор ЕИРЦ Денис Галахов на пресс-конференции в Симферополе.

Как уже сообщал «Новый День», ранее экс-министр топлива и энергетики Светлана Бородулина утверждала, что передача данных ГУПов ЕИРЦ вообще невозможна. По ее мнению, делегирование полномочий информационному центру не снимало с предприятий функционал по снятию показаний со счетчиков и по контролю за потреблением. Как утверждала бывшая глава ведомства, сам проект по внедрению платежного документа не должен принести ожидаемых положительных результатов и упростить процесс оплаты населением услуг ЖКХ.

Однако, по словам Галахова, ресурсоснабжающие организации все же пошли на встречу ЕИРЦ и согласились передать свои базы данных для последующего формирования единых платежек.

«С «Крымтеплокоммунэнерго» мы работаем – у нас остается для внесения половина от общего числа лицевых счетов. Поэтапно введем, какого-то сопротивления с их стороны не видим. Что касается энергетиков – некое понимание у нас достигнуто, базу данных, скажем так, они нам отгрузили. Есть внутренние организационные вопросы, но опять же, какого-то очень жуткого сопротивления с их стороны нет. Нашли точки соприкосновения», – сообщил директор ЕИРЦ, не вдаваясь в конкретику спорных моментов по взаимодействию с ресурсовиками.

Также в дальнейшем в платежку будут включены и услуги ГУПа «Крымгазсети». Сейчас единые платежные документы получают порядка 359 тысяч человек. Также планируется, что будет внедрена система единых платежек для частного сектора. Предполагается, что оплата по ним в основном будет по услугам ГУПа «Вода Крыма», а первыми такие документы получат жители Судака и Алушты.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.10.17

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