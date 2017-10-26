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Четверг, 26 октября 2017, 14:53 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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В Крыму торговец наркотиками «сдал»  своих поставщиков

В Крыму торговец наркотиками «сдал»  своих поставщиков

В Симферополе полицейские выявили «цепочку» сбыта марихуаны и «соли».

Как передает корреспондент РИА , сотрудники полиции вышли на наркоторговца, который «промышлял» каннабисом и синтетическими наркотикоми. Мужчина, долго не раздумывая, выдал двух своих поставщиков. Таким образом, оперативники выявили целую сеть по сбыту наркотических средств. Теперь все три злоумышленника находятся под стражей.

В ходе обыска в домовладениях подозреваемых полицейские обнаружили 35 полимерных пакетиков, в каждом из которых содержалось вещество растительного происхождения, 68 пустых пакетиков, приготовленных для расфасовки наркотиков, а также электронные весы. Общая масса изъятой марихуаны составила более 80 граммов.

Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и состоит на учете у врача-нарколога.

Продавцам наркотических средств грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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