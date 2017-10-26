Из-за отсутствия льгот в Крыму пока не штрафуют за неуплату взносов по капремонту

В Крыму до сих пор не приняты нормативные акты, которые позволили бы получать пенсионерам льготы на оплату капитального ремонта многоквартирных домов и наказывать злостных неплательщиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается, что после утверждения льгот, ответственные за сбор денег по капремонту органы в Крыму смогут более точно выявлять штрафников, необоснованно уклоняющихся от платежей, не допуская ошибок при рассылке.

«На сегодняшний день эта скидка еще не делается в платежном документе, но в ближайшем будущем, когда будут приняты соответствующие нормативно-правовые акты, мы сделаем перерасчет – с 1 января 2017 года. И то, в том случае, если гражданин обратился в органы социальной защиты и подтвердил свое право на получение данной льготы», – пояснил гендиректор Единого информационного расчетного центра Крыма (ЕИРЦ) Денис Галахов. Он уточнил, что речь идет о льготниках старше 70-80 лет: граждане «помоложе» должны платить 50% от суммы, с перешагнувших 80-летний рубеж обязательства по уплате взносов вообще снимаются.

Сложившуюся ситуацию с задержкой по внедрению льгот в Крыму Галахов описал как «острую».

Как уже сообщал «Новый День», ранее анонсировалось, что судебные иски в отношении крымчан, игнорирующих взносы по капремонту, будут подаваться уже в сентябре. По данным экспертов, собираемость взносов в Крыму составляет всего 18,23%, в связи с чем регион находится в десятке аутсайдеров с самым низким показателем по сбору средств на капремонт. В то же время, отсутствие льгот по взносам не раз вызывали возмущение у крымчан – жители неоднократно устраивали сходы, на которых требовали наказать некомпетентных чиновников, ответственных за реформу ЖКХ.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.10.17

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