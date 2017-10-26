В Севастополе украли «привет из прошлого»

В Севастополе похитили капсулу времени, заложенную 22 года назад у постамента памятника «Мужеству, стойкости, верности комсомольской» в сквере на улице Ленина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», воры сняли металлическую крышку с бетонной плиты, под которой хранилось послание из прошлого, забрали исторический артефакт и скрылись.

По «случайному» стечению обстоятельств капсулу с приветом из 1995-го года должны были вскрыть в ближайшее воскресенье, 29 октября, а вместо нее заложить обращение к молодежи 2067-го года, пишет ForPost.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Севастополю, пока «охотников за временем» и само послание не нашли: «По данному факту проводится проверка».

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 26.10.17

Из-за отсутствия льгот в Крыму пока не штрафуют за неуплату взносов по капремонту. / В Севастополе решили приватизировать «Севморпорт» и «Севавтотранс». / В Крыму торговец наркотиками «сдал» своих поставщиков. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»