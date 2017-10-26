МИД РФ: украинский закон «Об образовании» направлен только против русских

Закон Украины об образовании направлен исключительно против русского населения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские власти после громкого скандала, разгоревшегося из-за принятия закона об образовании, разрешающего обучение исключительно на «мове», решили изменить позицию. Так, накануне появились сообщения: Киев обещает Болгарии, Румынии, Польше и Венгрии, что их соотечественники на Украине смогут обучаться на языках нацменьшинств. По словам Захаровой, эти государства получили гарантии от киевского режима. Между тем, о русскоязычном населении «Незалежной» речь не идет. «Получается, что все эти языковые меры предпринимаются исключительно в отношении русскоязычного населения и русского языка», – отметила представитель российского дипломатического ведомства.

Захарова подчеркнула, что все «обещания» данные вышеперечисленным странам свидетельствуют о культурной агрессии Украины в адрес одной этнокультурной группы, говорящей на русском языке. Она призвала отреагировать на языковые притеснения европейских коллег и заключила, что отношение к нацменьшинствам на Украине – «это средневековье в самом ужасном проявлении, которое от лозунгов перешло уже в сознание людей».

Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.

После принятия закона Верховной Радой власти Венгрии, Румынии, Болгарии, России, Польши и Молдовы выразили свое возмущение и пожаловались на Украину в Совет Европы.

Министры иностранных дел Венгрии и Румынии договорились о сотрудничестве против украинского закона.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с рекомендациями внести серьезные поправки в документ, так как украинский закон «Об образовании» не обеспечивает необходимого баланса в использовании украинского языка и языков национальных меньшинств.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 26.10.17

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