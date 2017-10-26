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Четверг, 26 октября 2017, 18:36 мск

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МИД РФ: украинский закон «Об образовании» направлен только против русских

МИД РФ: украинский закон «Об образовании» направлен только против русских

Закон Украины об образовании направлен исключительно против русского населения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как передает корреспондент РИА , украинские власти после громкого скандала, разгоревшегося из-за принятия закона об образовании, разрешающего обучение исключительно на «мове», решили изменить позицию. Так, накануне появились сообщения: Киев обещает Болгарии, Румынии, Польше и Венгрии, что их соотечественники на Украине смогут обучаться на языках нацменьшинств. По словам Захаровой, эти государства получили гарантии от киевского режима. Между тем, о русскоязычном населении «Незалежной» речь не идет. «Получается, что все эти языковые меры предпринимаются исключительно в отношении русскоязычного населения и русского языка», – отметила представитель российского дипломатического ведомства.

Захарова подчеркнула, что все «обещания» данные вышеперечисленным странам свидетельствуют о культурной агрессии Украины в адрес одной этнокультурной группы, говорящей на русском языке. Она призвала отреагировать на языковые притеснения европейских коллег и заключила, что отношение к нацменьшинствам на Украине – «это средневековье в самом ужасном проявлении, которое от лозунгов перешло уже в сознание людей».

Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.

После принятия закона Верховной Радой власти Венгрии, Румынии, Болгарии, России, Польши и Молдовы выразили свое возмущение и пожаловались на Украину в Совет Европы.

Министры иностранных дел Венгрии и Румынии договорились о сотрудничестве против украинского закона.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с рекомендациями внести серьезные поправки в документ, так как украинский закон «Об образовании» не обеспечивает необходимого баланса в использовании украинского языка и языков национальных меньшинств.

Симферополь, Анастасия Зук

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