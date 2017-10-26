Симферополю обещают мусоросборочный завод,  дом танцев и пешеходную  зону с машинами   

Дороги Симферополя будут переделывать за бюджетный счет, зато в городе появится Дом танцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о планах развития крымской столицы рассказал новый глава администрации Игорь Лукашев.

В первую очередь, мэрия собирается отказаться от услуг частных фирм в дорожной сфере. В городе создадут собственное муниципальное бюджетное учреждение (МБУ), которое будет обслуживать Симферополь по всем направлениям: ямочный ремонт дорог, благоустройство, уборка, и ливневые канализации.

«Буквально в декабре уже мы начнем над ним работать. В течение года будет производиться работа без торгов, мы на это не будем терять время. Если какие-то деньги нужно добавить, то оперативно через сессию это можно сделать», – рассказал градоначальник.

Правда, есть один нюанс: некачественно выполненную работу подрядчик в рамках гарантийного срока переделывает за свой счет. В данном случае, все подобные затраты лягут на городской бюджет. И есть риск, что либо дороги будут переделывать бесконечно, либо, сославшись на отсутствие средств не будут делать вообще.

Лукашев также отметил, что администрация планирует закупить современные машины для ямочного ремонта дорог. Сейчас проводится инвентаризация уже имеющейся в городе спецтехники.

В штате МБУ будет работать примерно 400 человек.

Также в Симферополе собираются построить временный мусоросортировочный завод, с помощью которого власти города планируют улучшить экологическую ситуацию в столице иуменьшить затраты на вывоз ТКО. Напомним, что после закрытия полигона в Каменке, весь мусор из Симферополя вывозят в Белогорск.

«Завод будет перерабатывать 98% органики в компост и направляться либо для рекультивации старой свалки, либо для технических культур. Это нам позволит уменьшить плечо вывоза ТКО на полигон», – заявил Лукашев.

Кинотеатр «Симферополь» сити-менеджер предложил отдать под Дом современных и больных танцев. Ярмарок, которые раньше проходили в кинотеатре, больше не будет.

Улицу Толстого ожидает реконструкция: здесь установят новые детские площадки, положат новый асфальт, сделают ливневые канализации и высадят деревья.

«Мы эту улицу сделаем как пешеходный проспект. Конечно, машины тоже будут ездить», – заключил Лукашев.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 26.10.17

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