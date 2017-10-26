Не надейтесь: Симферополь не сможет ликвидировать очередь в детские сады к 2020 году

Очередь в детские дошкольные учреждения (ДОУ) Симферополя в ближайшие годы ликвидировать не удастся. Об этом заявил мэр крымской столицы Игорь Лукашев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», решить задачу, по словам градоначальника, не поможет даже федеральная целевая программа (ФЦП): в городе просто нет места, чтобы построить детские сады для всех нуждающихся.

«Нам нужно еще 10 детских садов по 240 мест (помимо запланированных 25 ДОУ по ФЦП и инвестпроектам – прим. «НД»). Каждый детский сад занимает гектар с лишним. Это 10 гектаров только под детские сады!» – заявил мэр Симферополя.

По мнению Лукашева, решить вопрос в долгосрочной перспективе возможно лишь при объединении Симферополя и Симферопольского района, где есть «свободные территории».

Тем временем, в городе буксует и реализация утвержденной ФЦП: в крымской столице в этом году не успеют завершить строительство запланированных пяти ДОУ, а это около тысячи мест.

По данным градоначальника, на сегодняшний день мест в детских садах города ждут 8 тысяч детей. В начале октября первый заместитель министра образования, науки и молодежи РК Наталья Журба привела цифру в 12 тысяч очередников в Симферополе. Это половина всей крымской очереди.

Симферополь, Оксана Мурзина

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