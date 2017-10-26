Грипп атакует крымчан  в  декабре

В Крыму и Севастополе продолжается вакцинация против гриппа. Крымчан просят поторопиться – после прививки должен успеть сформироваться иммунитет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе и гриппом, ожидается в конце декабря – в начале января. Вторая волна может прийти в феврале.

Первые единичные случаи заболевания в России уже зарегистрированы, заявил главный внештатный эпидемиолог департаменрта здравоохранения правительства Севастополя Сергей Грыгу.

Циркулировать в этом году будут три штамма вируса – H3N2 («Гонконг»), H1N1 («Мичиган») и «Брисбен». Они включены в состав профилактической вакцины.

Напомним, в рамках прививочной кампании на полуострове планируется привить от гриппа около 40% населения.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 26.10.17

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