Севастополь и Крым задолжали государству меньше всех в ЮФО

Крым и Севастополь среди субъектов Южного федерального округа (ЮФО) имеют минимальный объем государственного долга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 1 января текущего года объем госдолга республики составлял 5,3 млрд рублей или 1,9% удельного веса в общем объеме государственного долга субъектов ЮФО.

«На начало года Крым находился на четвертой позиции из восьми в рейтинге по объему государственного долга среди субъектов, входящих в состав Южного федерального округа. С начала года республика погасила 4,9 миллиардов рублей, что составило 98% от общей суммы задолженности по бюджетным кредитам. Это позволяет нам удерживать лучшую позицию после Севастополя, у которого долг вообще отсутствует. При этом удельный вес в общем объеме госдолга снизился до 390 миллионов рублей, или до 0,1%», – сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Отметим, среди регионов ЮФО самая большая сумма долга у Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей.

Симферополь, Анастасия Зук

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