Симферополь зовёт: Венето и Ломбардия выбрали между Римом и Крымом

Итальянские регионы Венето и Ломбардия будут добиваться от Рима отмены антироссийских санкций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», данные регионы больше всех в Европе пострадали из-за санкций, введенных против России.

Теперь, политики из самых богатых регионов Италии намерены потребовать автономии в международных аспектах и уверены, что ряд других областей страны последуют их примеру.

«Мы хотим получить больше автономии, так как не согласны со многими пунктами итальянской повестки. Например, мы признаем референдум в Крыму и выступаем за снятие санкций с России», – цитируют «Известия» пресс-секретарь партии «Лига Севера» Джанлука Савоини.

По его словам, власти итальянских регионов в начале 2018 года посетят российский Крым – место, где состоялся «образцовый референдум». Также Савоини напомнил, что получил письмо от главы Крыма Сергея Аксенова с поздравлением об успешном проведении плебисцита.

Как сообщал «Новый День», в октябре в Венето и Ломбардии состоялись референдумы за расширение автономии. Более 90% участников голосования высказались за расширение автономии: в Ломбардии проголосовали 40% жителей, в Венето – 60%.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.10.17

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