За что скакали? Майдан разорил украинцев и озолотил Порошенко с Ахметовым

Украинский президент Петр Порошенко стал одним из богатейших украинцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рейтинге, составленном компанией DragonCapital, с состоянием 1 млрд долларов (+7% к прошлому году) Порошенко в этом году занял пятую позицию.

Обогнать украинского лидера смогли только четыре богача: бизнесмен Ринат Ахметов (состояние 6,9 млрд долларов), олигарх Виктор Пинчук (1,4 млрд долларов), бизнесмен и политик Константин Жеваго (1,4 млрд долларов) и народный депутат Вадим Новинский (1,2 млрд долларов).

Между тем, по прогнозам экономистов, для остальных украинцев новости не такие радостные: в стране в 2017-2018 годах ВВП на душу населения будет оставаться наименьшим среди стран СНГ и составит чуть больше 2 тыс долларов.

Директор банковской группы Moody'sInvestorsService Ярослав Совгира отмечает, что «картина очень плохая»: «Если ВВП на душу населения такой низкий, то это означает, что население продолжает оставаться очень бедным», – заявляет Совгира и добавляет, что ранее номинальный ВВП был значительно выше. Например, в 2008 году ВВП составил около 8 тыс долларов, в 2013 – около 4 тыс долларов.

При этом по данным Moody's, в России ВВП на душу населения в 2017-2018 годах будет выше 10 тыс долларов, в Казахстане – более 8 тыс долларов, в Беларуси – более 6 тыс долларов, в Азербайджане – более 4 тыс долларов, а в Армении – приблизится к 4 тыс долларов.

Киев, Анастасия Зук

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