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Пятница, 27 октября 2017, 14:07 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Оскорблённый собутыльником симферополец оригинально отвёл душу

Оскорблённый собутыльником симферополец оригинально отвёл душу

После ссоры с другом житель Симферополя с горя разбил первый попавшейся на его пути автомобиль.

Как передает корреспондент РИА , в дежурную часть полиции обратились жители крымской столицы, которые сообщили о том, что во дворе их дома неизвестный дебошир пытается разбить один из припаркованных автомобилей.

Злоумышленника прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа задержала по «горячим следам».

Оказалось, что 25-летний местный житель распивал с приятелем горячительные напитки, а после друзья рассорились.

По дороге домой молодой человек решил выплеснуть свои негативные эмоции на одном из припаркованных автомобилей и повредил чужое транспортное средство.

Выплеск эмоций обернулся для крымчанина уголовным делом. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.10.17

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