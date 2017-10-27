Оскорблённый собутыльником симферополец оригинально отвёл душу

После ссоры с другом житель Симферополя с горя разбил первый попавшейся на его пути автомобиль.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в дежурную часть полиции обратились жители крымской столицы, которые сообщили о том, что во дворе их дома неизвестный дебошир пытается разбить один из припаркованных автомобилей.
Злоумышленника прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа задержала по «горячим следам».
Оказалось, что 25-летний местный житель распивал с приятелем горячительные напитки, а после друзья рассорились.
По дороге домой молодой человек решил выплеснуть свои негативные эмоции на одном из припаркованных автомобилей и повредил чужое транспортное средство.
Выплеск эмоций обернулся для крымчанина уголовным делом. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
Симферополь, Анастасия Зук
Симферополь. Другие новости 27.10.17
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