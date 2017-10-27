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NewDayNews.ru

Пятница, 27 октября 2017, 14:03 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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На Крым надвигается шторм

На Крым надвигается шторм

В Крыму на 28 – 30 октября объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА , в связи с прохождением фронтальных разделов атлантического циклона на полуострове ожидаются сложные погодные условия. Днем 28 октября пройдут сильные, местами очень сильные дожди, 29 и 30 октября будет дуть очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер: скорость будет достигать 25 метров в секунду. Кроме того, 30 октября вновь пройдут ливни.

Отметим, что в связи с сильным ветром могут возникнуть перебои в работе Керченской паромной переправы – вплоть до полной остановки движения паромов. В МЧС Крыма напоминают о необходимости соблюдении мер безопасного поведения: плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, также не следует находиться вблизи деревьев.

Симферополь, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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