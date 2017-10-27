Крым потратил на дороги почти 3,5 миллиарда рублей

3,5 миллиарда рублей выделено за 9 месяцев текущего на ремонт и содержание автодорог Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава регионального Минфина Ирина Кивико.

По ее словам, на эти деньги «выполнены работы по содержанию 6,1 тысячи километров автодорог», из них на 814 тысячах квадратных метрах заменили дорожное покрытие, а 104,6 километра были полностью отремонтированы. Кроме того, установлено более 5 тысяч дорожных знаков.

Разметка проезжей части и пешеходных переходов нанесена на площади 6, 27 тысячи километров и 16,8 тысячи квадратных метров соответственно.

Напомним, до конца 2017 года на ремонт и строительство крымских дорог из федерального и местного бюджетов должны потратить 41 миллиард рублей. В 2016 году на эти цели были выделено 18 миллиардов.

Как уже сообщал РИА «Новый День», дороги на полуострове – страшный сон для автолюбителей. В мае текущего года крымчане составили народный рейтинг «убитых» дорог. В списке лидирует Симферополь – более 170 участков, на втором месте Ялте – более 120. Довольно много «битых» дорожных отрезков зафиксировано в Бахчисарае и Судаке.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 27.10.17

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