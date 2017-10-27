«Капсулу времени» в Севастополе «похитили» коммунисты

«Похитителями» капсулы времени в Севастополе оказались коммунисты.

Как уже сообщал «Новый День», капсула была заложена 22 года назад у постамента памятника «Мужеству, стойкости, верности комсомольской» в сквере на улице Ленина. Вскрыть ее собирались 29 октября 2017 года и заложить новое обращение – к молодежи 2067-го года.

Однако накануне местные жители обнаружили, что с бетонной плиты возле мемориала кто-то снял металлическую крышку, под которой хранилось послание из прошлого, а капсула исчезла. Поисками пропажи занялась местная полиция.

Однако вскоре выяснилось, что капсулу с запиской забрали представители севастопольского отделения коммунистической партии России, чтобы привести послание в «приличный вид».

Как рассказал РИА «Новый День» секретарь по идеологии севастопольского отделения КПРФ Сергей Курочкин, за два десятилетия в капсулу проникла влага и послание намокло. Его просушили и в воскресенье в торжественной обстановке зачитают перед собравшимися.

Партийцев удивила возникшая шумиха вокруг этой истории.

«Мы заблаговременно написали письмо в администрацию на имя губернатора Севастополя и уведомили о предстоящем митинге и изъятии капсулы. Нам пришел официальный ответ, в котором чиновники сообщили, что капсула исторической ценности не представляет, и мы может делать с ней, что хотим», – рассказал Курочкин.

По его мнению, причиной «волнения» могло послужить исчезновение таблички с бетонной плиты

«Когда мы вскрывали плиту, под которой лежала гильза с запиской, то сняли и слой бетона, на который была посажена табличка. Она оказалась ничем не закреплена. Мы ее забрали, чтобы ее никто не украл до воскресенья. Во время митинга мы заложим новое послание, забетонируем и сверху прикрепим табличку. Вернем все в первоначальный вид», – пообещал коммунист.

В полиции и горадминистрации Севастополя комментировать происшествие отказались.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 27.10.17

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