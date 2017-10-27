В Крыму вводят социальную норму потребления электроэнергии

В 2018 году в Крыму изменится принцип расчета населения за электроэнергию. Начисления будут производиться с учетом социальной нормы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в действующей сегодня блочной системе, которую крымчане будут использовать для расчетов до конца 2017 года, стоимость электроэнергии зависит от объемов потребления: например, блок до 150 кВт (оплата составляет 2,43 рубля за кВт/ч), от 150 до 600 кВт (3,04 рубля), свыше 600 кВт (4,95 рубля) – независимо от количества проживающих в доме.

А объем социальной нормы напрямую зависит от количества официально зарегистрированных в квартире или доме человек. С увеличением количества жильцов возрастает и социальная норма: на каждого добавляется определенное количество киловатт-часов. Кроме того, объем социальной нормы будет также зависеть от отсутствия/наличия официально установленных электроплит, электроотопительных и электронагревательных установок, а также времени года.

«Социальная норма – это минимальный и достаточный для жизнеобеспечения объем потребления электрической энергии, который оплачивается бытовым потребителем по сниженному тарифу. Электроэнергия, потребленная сверх нормы, оплачивается по тарифу сверх социальной нормы, – пояснили в «Крымэнерго». – Каждый регион России самостоятельно определяет размер социальной нормы на одного человека, исходя из выборочных данных об объеме потребления той или иной коммунальной электроэнергии населением на своей территории».

Для семьи из трех человек, проживающей в городе, в доме, не оборудованном электроплитами и электронагревательными установками социальная норма в месяц составит 190 кВт/ч.

Всего в РК выделяется 14 категорий типов жилых помещений помещения – для городских и для сельских поселений, в зависимости от оснащенности электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками, состояния жилого фонда (ветхое, аварийное), в отопительный период или вне его. Для каждой категории устанавливается своя социальная норма.

Например, для семьи из трех человек, проживающей в городе, в доме, не оборудованном электроплитами и электронагревательными установками социальная норма в месяц составит 190 кВт/ч. Если дом оборудован электроплитой – 279 кВт/ч.

По предварительным расчетам, тариф в пределах соцнормы составит 2,54 рублей кВт/ч, сверх нормы – 3,56 рублей кВт/ч. Отметим, что тарифы на электроэнергию еще не утверждены, и точные цифры будут известны в декабре 2017 года.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 27.10.17

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