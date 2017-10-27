Крымчанка попалась на интернет-мошенничестве

Жительница Феодосии в корыстных целях воспользовалась пристрастием крымчан к покупкам в интернет-магазинах.

Как рассказали РИА «Новый День», 22-летняя мошенница размещала на одном из интернет-сайтов ложные объявления о продаже детских колясок и мебели. «Продавец» «работала» по предоплате, но получив от покупателей деньги за товар на электронный кошелек, переводила средства на другую банковскую карту и исчезала из виртуального пространства.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 8,5 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что девушка уже имела проблемы с законом за аналогичное преступление.

В отношении крымчанки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время мошенница находится под подпиской о невыезде.

Отметим, что шопинг в интернете достаточно популярен среди жителей полуострова, так как сложности с логистикой увеличивают стоимость привезенных с материка товаров для розничного покупателя в разы.

Феодосия, Оксана Мурзина

Феодосия. Другие новости 27.10.17

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