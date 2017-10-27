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Пятница, 27 октября 2017, 16:48 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Центр Симферополя закроют для транспорта на все выходные

Центр Симферополя закроют для транспорта на все выходные

В Симферополе для автолюбителей перекроют проезд в центре города.

Как передает корреспондент РИА , в частности, въезд будет закрыт на улицу Горького от улицы Жуковского до улицы Пушкина, также проезда не будет и от улицы Желябова до улицы Жуковского.

Движение перекроют из-за плановых работ по обрезке деревьев. Запрет будет действовать с сегодняшнего дня по 30 октября включительно, сообщили в пресс-службе администрации города.

Также в администрации 28 октября решили устроить субботник и заняться озеленением сквера Мира. Принять участие в экологической акции смогут все желающие. Начало мероприятия в 9:00.

Симферополь, Анастасия Зук

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