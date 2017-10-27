В Донбассе украинские войска обстреляли своих офицеров

Украинские войска обстреляли наблюдательный пункт Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня на юге Донбасса. В этот момент в пункте находились офицеры из России, Украины и ДНР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обстрел начался сегодня в 15 часов 25 минут по московскому времени. С базы размещения украинских войск в Широкино начался обстрел наблюдательного пункта «Безыменное».

«Было выпущено 25 мин калибром 82 миллиметра», – цитирует РИА «Новости» представителя ДНР в СЦКК, уточнив, что все наблюдатели успели перейти в укрытие.

Донецк, Платон Ефимчук

Донецк. Другие новости 27.10.17

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