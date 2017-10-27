Павза,  лавреат, спортовка: на Украине никто не знает, как правильно говорить по-украински  

Борцы за тотальное введение на Украине мовы столкнулись с неожиданной проблемой – в стране нет общих норм государственного языка – каждый говорит и пишет, как ему вздумается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , правительство Украины намерено ввести унифицированный, отвечающий требованиям общеевропейской системы данных (CEFR) сертификационный экзамен на знание украинского языка как иностранного.

«Иностранным украинцам, тем иностранцам, кто хочет получить гражданство Украины, иностранным студентам необходимо официально подтверждать знание украинского языка. Поэтому должны решить организационные вопросы с введением сертификационного экзамена как можно быстрее», – заявил вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслава Кириленко.

На первый взгляд, ничего необычного в такой инициативе нет: государство Украина имеет право требовать от иностранных студентов (менее 60 тысяч, преимущественно из стран Африки и Ближнего Востока), равно как и от новоявленных граждан (в 2016 году паспорт Украины получили 16 тысяч иностранцев), хотя бы поверхностного знания госязыка, отмечает «Российская газета». И такому желанию есть объективные причины: демонстративный отказ привлеченных ранее во власть иностранцев учить украинский язык (самые яркие примеры – Михаил Саакашвили и экс-глава железных дорог Войцех Бальчун) обострил комплекс национальной неполноценности у выходцев из западных областей Украины, доминирующих сегодня в киевской политике.

Однако приказ вице-премьера Кириленко исполнить практически невозможно: в нынешней, этнически весьма неоднородной Украине, нет ни единой нормы госязыка, ни государственного языкового регулятора, эту норму задающего.

Напомним, южнорусские диалекты были оформлены как отдельный язык только в 1927 году, на Всеукраинской конференции по правописанию, состоявшейся в Харькове. В СССР норма украинского языка несколько раз подвергалась изменениям на академическом уровне. В частности, из нее удалялись польские заимствования. Но после 1991-го в этом разделе филологии началась анархия.

Хотя Институт украинского языка при национальной академии наук существует 26 лет, судя по его уставным документам и задачам, он занимается исключительно изучением языка, но не официальным введением новых слов в оборот и иными реформами. Именно поэтому речь украинских политиков, телевизионных дикторов, журналистов и в целом обывателей с точки зрения строгой науки является суржиком либо региональным диалектом.

«Волюнтаризм, царящий в украинской орфографии, ярче всего заметен на примере украинских телеканалов ICTV, СТБ и «Новый», чей общий литературный редактор Виктор Кабак – личность на Украине небезызвестная – едва ли не ежедневно вводит в речь дикторов неслыханные до этого неологизмы («павза», «лавреат», «спортовка» и сотни прочих), назначение которых – не быть похожими на общие для русского и украинского языка слова, – пишет «РГ». – Поэтому вице-премьеру Кириленко для исполнения своего постановления следует ответить на два вопроса: какой язык считать украинским и есть ли у него норма, подходящая под требования CEFR».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.10.17

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