В Крыму сожгли 28 тонн сена

В Нижнегорском районе Крыма в селе Емельяновка сгорело 28 тонн сена и соломы (1400 тюков).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», площадь пожара составила 75 квадратных метров. Возгорание сопровождалось сильным задымлением, сообщает МЧС по РК.

Ликвидировать пожар удалось в течении часа. Огнеборцы также не допустили распространение огня на расположенный рядом жилой дом.

Причины пожара установят специалисты в течении 10 дней.

Нижнегорск, Мария Моссур

Нижнегорск. Другие новости 27.10.17

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