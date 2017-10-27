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NewDayNews.ru

Пятница, 27 октября 2017, 19:11 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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В Крыму сожгли 28 тонн сена

В Крыму сожгли 28 тонн сена

В Нижнегорском районе Крыма в селе Емельяновка сгорело 28 тонн сена и соломы (1400 тюков).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», площадь пожара составила 75 квадратных метров. Возгорание сопровождалось сильным задымлением, сообщает МЧС по РК.

Ликвидировать пожар удалось в течении часа. Огнеборцы также не допустили распространение огня на расположенный рядом жилой дом.

Причины пожара установят специалисты в течении 10 дней.

Нижнегорск, Мария Моссур

Нижнегорск. Другие новости 27.10.17

Все знали, но никто не сказал: крымчанка, проданная вместе с домом, бомжует уже 2 года. / Павза,  лавреат, спортовка: на Украине никто не знает, как правильно говорить по-украински  . / В Донбассе украинские войска обстреляли своих офицеров   .

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