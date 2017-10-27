В Крыму сожгли 28 тонн сена

В Нижнегорском районе Крыма в селе Емельяновка сгорело 28 тонн сена и соломы (1400 тюков).
Как передает корреспондент РИА «Новый День», площадь пожара составила 75 квадратных метров. Возгорание сопровождалось сильным задымлением, сообщает МЧС по РК.
Ликвидировать пожар удалось в течении часа. Огнеборцы также не допустили распространение огня на расположенный рядом жилой дом.
Причины пожара установят специалисты в течении 10 дней.
Нижнегорск, Мария Моссур
Нижнегорск. Другие новости 27.10.17
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