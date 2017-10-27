Сосудистые отделения в Крыму не оборудованы должным образом – тяжелых больных везут в республиканский центр

За год крымчане переносят порядка 7 тысяч инсультов. Более половины случаев заканчиваются для жителей полуострова инвалидностью, 20% – 25% – смертью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для оказания своевременной медицинской помощи в Крыму создали сеть из шести первичных сосудистых отделений и одного регионального сосудистого центра (РСЦ). Тем не менее, по словам заместителя министра здравоохранения Крыма Антона Шаклунова, еще не все отделения оснащены должным образом. В то же время, региональный центр, куда направляют больных по самым сложным случаям заболевания, оборудован всем необходимым, а его сотрудники проводят серьезные операции.

«Наши нейрохирурги поставили на поток одну из самых сложных хирургических операций по лечению аневризма головного мозга. За прошедший период выполнено около 30 операций с достаточно неплохими результатами – у нас операционная летальность не превышает 18%. При том, что мы берем всех больных, кого можно взять на эту операцию, в том числе тяжелых», – рассказал Шаклунов на пресс-конференции в Симферополе.

Также медики центра проводят тромболитическую терапию пациентам, которые перенесли ишемический инсульт, и используют для лечения инсультов датчики черепного давления.

«Это достаточно новая методика, в Крыму она никогда ранее не применялась. Хочу сказать, что даже не во всех регионах до сих пор применяется эта методика. Ровно как и хирургия аневризма головного мозга. Потому что нет соответствующего кадрового обеспечения», – сообщил Шаклунов.

По данным директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Астанкина, в общем объеме оказанной помощи крымчанам, вызовы по симптомам, характерным для острых нарушений мозгового кровообращения, занимают малую часть: за 9 месяцев из 433 тысяч – всего 7 тысяч 608 вызовов с такими жалобами. При этом Астанкин подчеркнул, что несмотря на малую часть таких вызовов, они считаются довольно сложными, так как требуют высокой квалификации медиков.

По итогам приезда бригад «скорой» по указанным вызовам, в профильные медицинские организации доставили 6 тысяч 456 человек, или 84% от общего числа.

«В настоящее время с 13 сентября применяем вертолетную технику в труднодоступных районах Крыма. Заключен контракт, и сложных больных, нуждающихся в оказании медицинской помощи в РСЦ, мы эвакуируем. Всего у нас было сделано 15 вылетов – 26 человек эвакуировано, из них 16 человек имели признаки острого нарушения мозгового кровообращения», – рассказал Астанкин.

По его словам, в скором времени центром также планируется приобретение УЗИ-сканеров для диагностики.

Стоит отметить, что по данным Шаклунова, в Крыму наблюдается снижение общей смертности – динамика поддерживается с начала этого года. Всего по сравнению с прошлым годом умерло на 665 человек (3,4%) меньше. Количество летальных исходов от болезней органов кровообращения сократилось на 2,2%, от туберкулеза – на 5,8%, от новообразований – на 4,5%, в том числе от злокачественных – на 5%, от болезни органов дыхания – на 1%, от болезни органов пищеварения – на 8,2%, от паразитарных и инфекционных заболеваний – на 2,8%.

Также сократилась смертность от внешних причин – на 14,5%, в том числе в результате ДТП – на 5,8%. Кроме того, в минздраве отметили снижение и детской смертности в Крыму – на 5,2%.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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