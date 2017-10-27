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Пятница, 27 октября 2017, 19:11 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Солнце, ветер, грязь: в Крыму создадут эко-поселение

Солнце, ветер, грязь: в Крыму создадут эко-поселение

В Бахчисарае построят домостроительный комбинат, стоимость которого составит миллиард рублей. Как передает корреспондент РИА , предприятие будет работать в сфере панельного домостроения и малоэтажного строительства.

Планируется, что комбинат полностью начнет работать к лету 2018 года, и будет задействован в реализации проекта по созданию первого в Крыму эко-поселения.

Предполагается, что первое эко-поселение «Мы живем в Крыму», площадью около 140 га, построят в Бахчисарайском районе. Поселение будет состоять из индивидуальных коттеджей, оборудованных солнечными батареями и ветроагрегатами, также на территории разместят сады и теплицы, грязелечебницу, медицинский центр и мини-гостиницы. Строительство начнется в 2018 году, и ориентировочно продлится два года.

Бахчисарай, Леонид Маковецкий

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