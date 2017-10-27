Украинцы завидуют зарплатам крымчан

Украина признана беднейшей страной на постсоветском пространстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты авторитетного международного рейтингового агентства Moody's поставили «незалежную» на последнюю строчку по уровню дохода населения после всех государств СНГ.

Про низкие зарплаты говорят и украинские аналитики. Одесский программист Мирослав Бондарь, прошедший практику в Государственной службе статистики Украины, проанализировал заплаты своих соотечественников и жителей Крыма. При сравнении доходов одессит использовал информацию с самых популярных сайтов объявлений в регионах – Avito.ru для Крыма и Olx.ua – для Одессы. Всего программист обработал 18 тысяч объявлений.

«Средняя заработная плата, которую ожидают соискатели в Крыму, составляет 32 тысячи 875 рублей. Средняя же заработная плата, которую готов платить работодатель составляет 32 тысячи 665 рублей, что, в принципе, примерно равно предыдущей цифре и оправдывает ожидания самих соискателей», – цитирует аналитика «Экономика сегодня».

По информации одессита, зарплата 10% самых высокооплачиваемых вакансий начинается от 50 тысяч рублей. Самые высокооплачиваемые сферы деятельности – «Управление персоналом», «IT; интернет; телеком», «Строительство». Средняя заработная плата в них составляет 38 тысячи 333 рубля, 34 тысячи 012 рублей и 32 тысячи 338 рублей соответственно.

«В Симферополе и Севастополе уровень заработной платы выше, чем в остальных городах Крыма (примерно на 10% – 15%)», – отмечает Бондарь.

В то же время в Одессе, исходя из анализа, средняя заработная плата составляет в переводе на рубли по текущему курсу Нацбанка Украины 15 тысяч 986 рублей. Доходы 10% самых высокооплачиваемых вакансий начинаются всего лишь с 17 тысяч 280 рублей.

«Самый высокий доход сосредоточен в «Сфере работы заграницей», IT, в сфере транспорта и логистики и составляет 61 тысячу 173 рубля, 26 тысяч 073 рубля и 24 тысячи 140 рублей соответственно.

«Несмотря на высокий доход в «Сфере работы заграницей», а по моему опыту работы в Польше это лишь рекламный ход для привлечения работников, эту заработную плату специалист будет получать, работая уже в другой стране, и к данному региону она не имеет никакого отношения» – написал автор исследования.

При этом Бондарь отметил, что 56% соискателей из общего числа желающих работать вахтовым методом в Крыму – украинцы. А в целом 8% его соотечественников хотели бы переехать на полуостров на постоянную работу. «Это означает, что регион, несмотря на санкции, является привлекательным местом для заработка денег и для украинских, и для российских граждан, – резюмировал аналитик. – Проанализировав рынок труда в Крыму и в Одесской области, я делаю вывод, что полуостров живет неплохо, несмотря на всю пропаганду, с помощью которой нас заставляют верить в то, что жить в Крыму просто невыносимо...»

Одесса, Оксана Мурзина

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