На Украине начали блокаду бизнеса президента Порошенко

На Украине начали блокаду бизнеса президента Петра Порошенко. Акцию организовали активисты «Движения освобождения».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первыми в «прицел» попали фабрика Roshen в Виннице и склад компании в Киевской области. В планах – блокировка транспортного, аграрного, страхового и медиабизнеса.

«Когда мы шли защищать государство, ее руководство обещало привлечь к ответственности воров и убийц из команды предыдущего президента. Вместо этого мы видим, что выбранный президент объединился с ворами и убийцами и обогащается вместе с ними. Мы предложили Петру Порошенко внести в парламент законопроект о создании Антикоррупционного суда, который начнет отправлять за решетку таких как Насиров, Охендовский или Розенблат; и законопроект о процедуре импичмента самому президенту, который должен работать исключительно в рамках закона. Но Порошенко блокирует эти важные для страны решения. Поэтому мы просим Вас помочь нам заставить избранного руководителя государства и Верховного Главнокомандующего действовать в интересах всего общества, а не только себя лично, – обратились организаторы акции к согражданам. – Мы предлагаем не покупать товар в его магазинах, не пользоваться услугами его страховых компаний, банков – не давать ни одной гривны ни одной из 104-х компаний, которые он указал в своей декларации».

Участники «Движения освобождения» заявляют, что президенту надо выбрать – заниматься либо государством, либо бизнесом. И сообщают, что намерены организовать акции против президента по всей Украине.

Обсуждая блокаду бизнеса Порошенко в соцсетях, одни приветствуют эту инициативу, другие отмечают, что блокировать Roshen и прочий бизнес Порошенко глупо, и даже подозревают организаторов в сговоре с властями с целью отвлечения внимания от более важных проблем и событий. Третьи призывают к новому государственному перевороту.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.10.17

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