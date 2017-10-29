Украина не надеется, что Крым  вернется  

В то, что Крым вернется в состав Украины, не верят ни в Берлине, ни в Киеве. Об этом заявил депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Александер Ламбсдорф.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», СвДП может сформировать правящую коалицию вместе с консервативным блоком Ангелы Меркель и «зелеными». Партия считает, что «аннексия Крыма является серьезным нарушением международного права», и выступает за сохранение, а при обострении конфликта и усиление санкций в отношении России.

При этом Ламбсдорф в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag заявил: «Даже правительство в Киеве не надеется, что Москва в обозримом будущем вернет Крым. Мы смотрим на это так же».

Но подчеркнул: несмотря на ситуацию вокруг полуострова, Германии необходимо сохранять и развивать диалог с Россией по представляющим взаимный интерес темам.

Берлин, Платон Ефимчук

Берлин. Другие новости 29.10.17

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