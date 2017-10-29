В Одессе напали на военный аэродром, полиция все отрицает

В Одессе пытались захватить территорию военного подразделения. Об этом сообщили представители командования воздушных сил Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром в районе одесского аэропорта. Нападению подверглась воинская часть A3571, где расположена стоянка военных самолетов и вертолетов.

«Неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра Citi Center, частично демонтировали ограждение воинской части», – заявили в ВСУ, отметив, что нападавшие похитили часть военного имущества и скрылись.

В полиции заявления военных опровергают, объясняя ситуацию давним земельным конфликтом между военными и строительной компанией. По словам советника главы Национальной полиции по Одесской области Руслана Форостяка, строители имеют все необходимые разрешающие документы, а забор рабочие демонтировали для своих целей. То, что 40 «представителей» официального застройщика разбирали ограждения, спрятав лица под балаклавами, полицию не смутило. В возбуждении уголовного дела было отказано. А имущественный спор военным рекомендовали решить с помощью прокуратуры.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.10.17

Украина не надеется, что Крым вернется . / На Украине начали блокаду бизнеса президента Порошенко. / 29 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»