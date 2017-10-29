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NewDayNews.ru

Воскресенье, 29 октября 2017, 23:41 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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В Крыму пропал ребенок, подозревают инопланетян

В Крыму пропал ребенок, подозревают инопланетян

Жительница Симферополя заявила, что ее сына похитили инопланетяне.

Как передает корреспондент РИА , по словам матери, 10-летний мальчик ушел из дома 26 октября. Когда она хватилась ребенка и бросилась его искать, то обнаружила на земле только перчатки сына, а в небе удалялся странный светящийся объект. Женщина решила, что это НЛО.

В полиции крымчанке не поверили – она была пьяна, поэтому заявление принимать не стали. Когда же информация о том, что ребенок пропал, подтвердилась, все-таки начали поиски. Версия инопланетного вмешательства пока не рассматривается.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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© 2017, РИА «Новый День»

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