Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 октября 2017, 11:29 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

Зальет и задует: на Симферополь надвигается сильный шторм

Зальет и задует: на Симферополь надвигается сильный шторм

В Симферополе объявлено экстренное штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА , сегодня в столице Крыма прогнозируются очень сильные дожди, а также ожидается усиление юго-западного и западного ветра до 25 метров в секунду.

Из-за ухудшения погодных условий приостановлена и работа Керченской паромной переправы. Пассажиров просят пока воздержаться от поездок в сторону пролива. «Велика вероятность остановки движения паромов на 6-12 часов», – сообщили в «Морской дирекции».

В МЧС Крыма напоминают о необходимости соблюдении мер безопасного поведения: плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, также не следует находиться вблизи деревьев.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 30.10.17

30 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / В Крыму пропал ребенок, подозревают инопланетян. / В Одессе напали на военный аэродром, полиция все отрицает.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Крым, все новости

В Крыму арестовали экс-председателя совета директоров «БайкалБанка»

В Крыму выплатят деньги украинским силовикам

Анонсы событий /

30 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

В Крыму пропал ребенок, подозревают инопланетян

В Одессе напали на военный аэродром, полиция все отрицает

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости