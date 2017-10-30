Зальет и задует: на Симферополь надвигается сильный шторм

В Симферополе объявлено экстренное штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в столице Крыма прогнозируются очень сильные дожди, а также ожидается усиление юго-западного и западного ветра до 25 метров в секунду.

Из-за ухудшения погодных условий приостановлена и работа Керченской паромной переправы. Пассажиров просят пока воздержаться от поездок в сторону пролива. «Велика вероятность остановки движения паромов на 6-12 часов», – сообщили в «Морской дирекции».

В МЧС Крыма напоминают о необходимости соблюдении мер безопасного поведения: плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, также не следует находиться вблизи деревьев.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 30.10.17

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