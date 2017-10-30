В Крыму выплатят деньги украинским силовикам

Бывших сотрудников СБУ, ВСУ и МВД Украины, живущие в Крыму, получат единовременные выплаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство обороны России подготовило проект данного указа по поручению президента Владимира Путина. В настоящее время проект указа «О мерах по обеспечению социальных гарантий отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя» отправлен на согласование в Кабинет министров страны.

Рассчитывать на материальную помощь – 5 тысяч рублей – смогут все украинские экс-силовики, жившие в Крыму на момент проведения референдума и оставшиеся на полуострове по сей день. Для этого необходимо изыскать в бюджете страны 540 миллионов рублей.

Ожидается, что деньги дойдут до получателей в следующем году.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 30.10.17

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