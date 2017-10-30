В Крыму растет разница между числом смертей и рождений

В Крыму стало больше многодетных семей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал данные за девять месяцев текущего года о новорожденных и количестве детей в семьях жителей республики.

Больше всего в крымских семьях за этот период родилось первенцев – 6 тыс 400 человек. Вторых детей появилось около 6 тысяч.

Многодетными за счет рождения третьего ребенка теперь стали 2 тыс 200 семей. Четвертый и пятый (и последующие) – редкость. Их в крымских семьях с начала года родилось 88 и 38 соответственно.

В разрезе сельской географии самыми активными в плане рождаемости были жители самого многонаселенного Симферопольского района, а также Бахчисарайского, Красногвардейского, Белогорского.

Однако Крымстат констатирует: в целом рождаемость продолжает падать. За январь-сентябрь родились 15 тыс 545 детей, за тот же период прошлого года – 17 тыс 724. За счет числа умерших естественная убыль составила 5,3 тыс человек (в 2016 – 4,3 тыс).

Пропорция зарегистрированных браков и разводов сохраняется: на 10 тыс свадеб приходится 5 тыс разводов.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 30.10.17

В Крыму арестовали экс-председателя совета директоров «БайкалБанка». / В Крыму выплатят деньги украинским силовикам. / Зальет и задует: на Симферополь надвигается сильный шторм. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»