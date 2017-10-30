Коммунальщики Севастополя не справляются с отопительным сезоном

Севастопольские коммунальщики не справляются с отопительным сезоном.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствует количество жалоб, поступивших на «горячую линию» города.

По данным начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Александра Волкова, с начала отопительного сезона службой «1563» было принято 3 тысячи 660 обращений от севастопольцев с жалобами по теплоснабжению. Жалобы по этому вопросу составили 65% от общего количества.

По информации Волкова, в Севастополе до сих пор остается без отопления 51 многоквартирный жилой дом. В настоящее время в городе работают 120 котельных, которые обеспечивают теплом 2 тысячи 640 жилых домов и 201 социальный объект.

Отопительный сезон в Севастополе стартовал 16 октября. В Крыму о начале подачи тепла в дома крымчан, больницы, школы, детские сады и другие учреждения объявили позже. В Симферополе сезон начался с прорыва внутридомовых сетей, что повлекло за собой увеличение жалоб горожан на отсутствие отопления.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 30.10.17

В Ялте определились с кандидатами на должность главы администрации. / Siemens не смог добиться ареста турбин, поставленных в Крым. / У службы государственного строительного надзора Крыма появилось начальство. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»