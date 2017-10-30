Чиновникам и депутатам Симферополя повысили зарплату   

Чиновникам администрации Симферополя и депутатам горсовета повышают зарплату. Соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте Совета министров РК.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», оплату труда предполагается повысить с 1 ноября на 20%.
«В связи с осуществлением Симферополем функций столицы Республики Крым, предельные размеры денежных содержаний депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, предельные размеры должностных окладов муниципальных служащих и ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих в городском округе Симферополе Республики Крым исчисляются с применением коэффициента 1,2», – говорится в постановлении.
Отметим, предельный оклад главы администрации Симферополя установлен на уровне 15 тысяч 300 рублей в месяц, начальника департамента – 10 тысяч 200 рублей, ведущего специалиста 4,8 тысячи. В горсовете оклад на «главных должностях» составляет от 8,4 тысяч до 12 тысяч рублей.
Однако зарплата чиновников и сотрудников горсовета состоит не из одного оклада. К нему добавляются:
- ежемесячная надбавка за классный чин (для муниципальных служащих);
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
- ежемесячная премия по результатам работы;
- ежеквартальная премия по результатам работы;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- материальная помощь.
Например, ежемесячная надбавка за особые условия составляет до 200% должностного оклада.
Симферополь, Варвара Бурлакова
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