Чиновникам и депутатам Симферополя повысили зарплату   

Чиновникам администрации Симферополя и депутатам горсовета повышают зарплату. Соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте Совета министров РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оплату труда предполагается повысить с 1 ноября на 20%.

«В связи с осуществлением Симферополем функций столицы Республики Крым, предельные размеры денежных содержаний депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, предельные размеры должностных окладов муниципальных служащих и ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих в городском округе Симферополе Республики Крым исчисляются с применением коэффициента 1,2», – говорится в постановлении.

Отметим, предельный оклад главы администрации Симферополя установлен на уровне 15 тысяч 300 рублей в месяц, начальника департамента – 10 тысяч 200 рублей, ведущего специалиста 4,8 тысячи. В горсовете оклад на «главных должностях» составляет от 8,4 тысяч до 12 тысяч рублей.

Однако зарплата чиновников и сотрудников горсовета состоит не из одного оклада. К нему добавляются:

ежемесячная надбавка за классный чин (для муниципальных служащих);

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;

ежемесячная премия по результатам работы;

ежеквартальная премия по результатам работы;

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;

материальная помощь.

Например, ежемесячная надбавка за особые условия составляет до 200% должностного оклада.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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