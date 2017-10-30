Экс-начальником строительного надзора Крыма занялась прокуратура

Бывший начальник службы государственного строительного надзора Крыма Сергей Тимощенко попал в «прицел» прокуратуры.

Как уже сообщал «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов назначил новым руководителем службы государственного строительного надзора Марину Сергееву. И раскритиковал работу ведомства и отметил, что на сегодняшний день служба зарекомендовала себя самым негативным образом: на протяжении трех лет в эксплуатацию незаконно был введен ряд объектов, аналогичным образом проводилась выдача деклараций на начало строительных работ.

«Именно поэтому на данный момент прокуратура Республики Крым проводит тотальную проверку всех решений, которые принимались предыдущим руководством, в частности, господином Тимощенко. Обращаю внимание Марины Сергеевой не только на эти проблемы, но и на деятельность нынешних заместителей руководителя службы, которые все еще сохранили места, при этом полностью провалив свою работу. Такие кадры не должны работать в органах государственной власти, а их деятельность должна стать предметом интереса правоохранительных структур», – написал на своей странице в Фейсбук Аксенов.

Он отметил, что перед новым управленцем стоит главная задача – навести порядок в крупных приморских городах Крыма: Ялте, Алуште, Симферополе, Феодосии, Керчи и Евпатории. «В этих населенных пунктах нужны системные люди, которые будут знать город, как свои пять пальцев, которые могут дать оценку каждой начинающейся стройке и принимать правильные управленческие решения», – подчеркнул Аксенов и выразил надежду, что в скором времени госстройнадзор станет службой с доступной процедурой для граждан: «Без лишней бюрократии».

Как сообщал «Новый День», до назначения Сергеевой, службой временно руководил Нариман Исаев. Предыдущий начальник ведомства – Тимощенко, по мнению главы Крыма, не справился со своими обязанностями, и попросту стал вольным созерцателем незаконной застройки территории республики.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 30.10.17

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