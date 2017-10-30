Ударили по больному: российским онкобольным может не хватить обезболивающих

Онкольные россияне могут столкнуться с нехваткой обезболивающих препаратов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дефицит может возникнуть из-за антироссийских санкций, введенных после воссоединения Крыма с РФ. Так, московский эндокринный завод (МЭЗ) – один из крупнейших производителей наркотических обезболивающих в России, проинформировал о надвигающемся «кризисе» правительство РФ. В частности, представители МЭЗ отправили заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец письмо с перечислением ряда компаний, которые раньше поставляли заводу компоненты и оборудование для производства обезболивающих. Между тем, в текущем году иностранные партнеры отказались от сотрудничества, чтобы не попасть под санкции, введенные из-за Крыма.

По указанию американской компании «Джонсон Матти» в РФ перестали ввозить гидрохлорид морфина, необходимый для производства «Морфина». Еще одна компания из Польши прекратила поставки оборудования для проведения контроля качества лекарств, пишет Лайф. В настоящее время многие онкобольные не могут получить лекарства. Издание отмечает, что по данной причине еще в 2015 году Россию накрыла волна самоубийств больных раком: в предсмертных записках люди писали, что не могут терпеть боль, а обезболивающих им не дают.

В ближайшее время МЭЗ намерен заниматься импортозамещением и самостоятельно производить субстанции и препараты. К изготовлению некоторых завод уже приступил. Правда, выпустить продукцию на рынок не так просто: например, в России уже есть два обезболивающих препарата, аналогичных по формуле с зарегистрированными иностранными компаниями лекарствами. В связи с этим специалисты МЭЗ обратились в палату по патентным спорам и просят признать иностранные патенты, которые препятствует выходу на рынок российских аналогов, неправомерными.

При этом эксперты отмечают, что просьба МЭЗ соответствует принципу импортозамещения. Поэтому вполне возможно, что российские компании смогут по решению суда РФ получить разрешение, чтобы копировать препараты зарубежных компаний без их согласия.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 30.10.17

Экс-начальником строительного надзора Крыма занялась прокуратура. / Украине придется выбирать: замерзнуть или покупать российский уголь. / Чиновникам и депутатам Симферополя повысили зарплату . Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»