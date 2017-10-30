Строить дорогу к аэровокзалу Симферополя желающих не нашлось

Строить дорогу к аэровокзалу Симферополя никто не хочет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба автомобильных дорог Крыма снова не смогла определить, кто построит отрезок автодороги, проходящей через село Укромное и ведущей к строящемуся аэровокзалу. На конкурс, несмотря на щедрую сумму, выделенную на строительство, не было подано ни одной заявки.

Первоначально определенный срок строительства истек в июне 2017 года, неосвоенными остались 1 млрд 884 млн руб из бюджета Республики Крым (субсидии из федерального бюджета в 2017-2019 годах бюджету РК в целях софинансирования мероприятий ФЦП).

Общая протяженность участка шестиполосной дороги, о котором идет речь и который в этом году построен не будет – 8 км 622 м. Из них 5,7 км – новое строительство, остальное – реконструкция существующей дороги, проходящей через Укромное. Предполагалось сооружение двух транспортных развязок и двух надземных пешеходный переходов.

Проектировал этот участок трассы «Бристоль-проект» из Воронежа, расчетная стоимость строительства – 18 месяцев.

В комитете конкурентной политики РК, который по поручению службы автодорог проводил электронный аукцион, от комментариев ситуации уклонились.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 30.10.17

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