Под Киевом напали на готовившего покушение на Путина

Под Киевом совершено нападение на Адама Осмаева, обвиненного в подготовке покушения на Владимира Путина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на железнодорожном переезде у поселка Глеваха неизвестные обстреляли автомобиль Адама Осмаева, он ранен. Его жена Амина Окуева (урожденная Анастасия Никифорова) погибла.

Напомним, в 2012 году в Одессе обезвредили экстремистскую группировку, один из членов которой заявил, что они готовили покушение на Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова. В группу входил и Адам Османов, задерживавшийся ранее в Москве по подозрению в подготовке другого теракта, но отпущенного ФСБ.

Впоследствии на Османова было совершенно несколько покушений. Одно из них – 1 июня текущего года в Киеве. Тогда в перестрелке Окуева убила киллера. Одни заподозрили в организации этого покушения Кадырова, другие – министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 30.10.17

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