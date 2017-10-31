Крым намерен увеличить ВРП до 500 млрд рублей

В течение 3 ближайших лет Крым намерен увеличить валовый региональный продукт до 500 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Совет министров РК рассмотрел прогноз экономического развития республики на 2018 год и до 2020 года. Разработано 3 варианта – консервативный (исходя из текущих показателей), базовый (рассчитанный на постепенный ежегодный рост экономики) и умеренно-оптимистичный (с учетом дополнительного притока инвестиций на рубеже 201920 годов).

Согласно консервативному сценарию, валовый региональный продукт к 2020 году увеличится на 2% – до 386 млрд рублей. Базовый вариант предполагает рост на 27% – ВРП превысит 500 млрд, оптимистичный прогноз закладывает рост на 31% – 514 млрд рублей.

Ежегодный объем инвестиций по базовому сценарию может достичь к 2020 году 100 млрд рублей с постепенным снижением доли бюджетный вливаний.

Индекс промышленного производства за 3 года должен вырасти на 30% (будут введены новые ТЭС, начнется активная фаза согласованных на сегодняшний день инвестпроектов), рост в сельском хозяйстве прогнозируется на уровне 2,6% (за счет бюджетной поддержки производителей), в строительстве – на 30%. К 2020 году планируется ввести 1 миллион 600 тысяч квадратных метров жилья.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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