В Крыму одобрили  первый в истории трехлетний бюджет

Правительство Крыма одобрило проект закона «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов». Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект является инновационным, так как впервые в истории республики формирование бюджета основано на долгосрочном прогнозе до 2030 года.

По словам министра финансов Крыма Ирины Кивико, со следующего года региональная бюджетная политика будет направлена на уменьшение зависимости республики от внешних факторов, стабилизацию внутренних экономических показателей и модернизацию отраслей реального сектора экономики.

«Если у нас в 2016 году доходы были 106,9 миллиардов рублей, в 2017 – ожидаемое исполнение 146,5 миллиардов рублей, то на 2018 год мы уже планируем 167,9 миллиардов рублей», – сообщила на заседании правительства Крыма Кивико, добавив, что рост доходов в 2019-2020 году будет связан с реализацией ФЦП.

Согласно проекту закона, в 2019 году доходная часть составит 181,4 миллиард рублей, в 2020 – 190,3 миллиардов рублей. По планам министерства, начиная со следующего года, бюджет Крыма будет бездефицитным.

Большую часть бюджетных средств планируют направить на развитие национальной экономики, сферу образования, отрасль социальной политики, ЖКХ и здравоохранение.

В то же время, глава Крыма Сергей Аксенов завил, что формирование проекта еще не закончено, и представленная редакция – рабочий вариант. По его словам, в документ могут внести информацию о дополнительных средствах, предназначенных на развитие дорожной сети Крыма. При этом он подчеркнул, что запланированная доходная часть останется неизменной.

Также Аксенов обратил внимание на необходимость усиления работы по выявлению предпринимателей, которые избегают уплаты налогов и работают без кассовых чеков.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 31.10.17

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