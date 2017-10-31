В Крыму составили план, как повысить уровень жизни

В ближайшие 3 года в Крыму должен вырасти уровень жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , достичь поставленной цели собираются за счет снижения инфляции и роста доходов населения.

Согласно прогнозу социально-экономического развития РК индекс потребительских цен должн снизиться с 5,5% в текущем году до 4,5% к 2020 году.

Товарооборот рассчитывают повысить на 6,5% – в первую очередь, за счет роста заработной платы. Сейчас этот показатель в номинальном выражении составляет в среднем по Крыму 27 тысяч 700 рублей, через 3 года он должен превысить планку в 33 тысячи рублей.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 31.10.17

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