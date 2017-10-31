Крымчанин пытался сжечь щедрый урожай конопли

В Армянском районе Крыма пограничники изъяли у местного жителя более двух килограммов марихуаны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в селе Суворово. Местный житель, выращивающий коноплю, узнал от односельчан, что в населенном пункте скоро будет проводиться проверка. Чтобы замести следы, крымчанин собрал урожай конопли и подпалил все «добро». Уверенный, что уничтожил все улики, мужчина спокойно отправился домой спать, а утром к нему нагрянули сотрудники пограничного управления ФСБ. Правда, как оказалось, за ночь сгорел далеко не весь урожай дурманящей травы. Под слоем пепла кострища сотрудники ФСБ обнаружили более 2 килограммов конопли .

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 31.10.17

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