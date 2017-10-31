Дефицит электроэнергии во время отопительного сезона в Крыму закроют за счет солнца

Во время отопительного сезона Крыму может не хватать до 120 мегаватт электроэнергии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве топлива и энергетики республики разработали графики отключений, но заверяют, что применят их только в крайних случаях.

«В самый пиковый период, по нашим расчетам, общее потребление может составить 1 тысячу 467 мегаватт. Такого потребления не было еще ни в один период. Мы разработали графики временных отключений на 376 мегаватт. Но опять же – не факт, что мы будет вводить эти графики», – рассказал министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик. По его словам, нехватку электроэнергии планируют устранить за счет использования солнца и ветра.

При этом министр подчеркнул: данные источники не являются гарантированными, но на сегодняшний день они в совокупности дают 117 мегаватт. В том случае, если в пиковые моменты потребления не будет солнечных и ветреных дней, в министерстве планируют переводить потребителей на резервные источники питания – дизельные генераторы, которые способны вырабатывать мощность в 109,4 мегаватта.

Кроме того, в Крым доставлены 4 мобильные газотурбинные станции общей мощностью 90 мегаватт, которые начнут работать после 1 ноября. Сейчас в республике работает 15 таких станций.

В то же время, по словам Белика, сейчас в Крыму разрабатывается программа по энергоэффективности, реализовывать которую будет специально созданный ГУП. В дальнейшем Крым намерен получать средства на развитие энергоэффективности и из федерального бюджета.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 31.10.17

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