В Севастополе столкнулись два пассажирских автобуса

В Севастополе в ДТП с участием двух пассажирских автобусов, выполняющих рейсы по городским маршрутам, пострадали четыре человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне днем. Водитель автобуса БАЗ, двигаясь по проспекту Октябрьской Революции в направлении площади Комбата Неустроева, нарушил дистанцию и столкнулся с остановившимся в попутном направлении автобусом Богдан.

В аварии пострадали четыре человека, в том числе семилетний ребенок: с различными травмами они были госпитализированы в медучреждения города, сообщили в пресс-службе ГИБДД Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 31.10.17

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