Министерство топливо и энергетики Крыма рассчитывает, что на газификацию населенных пунктов республики будет ежегодно выделяться до 2 миллиардов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего программа газификации потребует 40,5 миллиардов рублей, что позволит построить газопроводы для обеспечения газом 98% населения.

По словам министра топлива и энергетики Крыма Вадима Белика, средства на газификацию планируется выделять из разных источников, среди которых целевая надбавка ГУПа «Крымгазсети» – 250-300 миллионов рублей и инвестиционная программа ГУПа «Черноморнефтегаз» – от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей. Из бюджета республики планируют направлять 700-800 миллионов рублей. Кроме того, в министерстве надеются на федеральный бюджет.

«Сейчас мы подали заявку на получение средств из федерального бюджета. Уже согласовали ее с заместителем министра экономического развития Сергеем Назаровым. Заявка предусматривает получение миллиарда рублей каждый год. Если ее утвердят, то газификация пойдет еще большими, быстрыми темпами», – сообщил на пресс-конференции в Симферополе Белик.

По его мнению, даже если финансирование по газификации будет составлять до двух миллиардов рублей, Крыму все равно необходимо искать дополнительные источники получения средств для более скорейшего завершения строительства коммуникаций.

Белик рассказал, что в Крыму до сих пор остается один не газифицированный город – Алупка. В то же время он назвал «тупиковой точкой» Ялту, где возникают проблемы с газоснабжением. Тем не менее, министр уверяет, что эти проблемы решаемы.

«В 2018 году начинаем проектирование газопровода Ялта – Форос – Севастополь, в том числе строительство газораспределительной станции, которая в дальнейшем даст возможность газифицировать Большую Ялту», – отметил Белик, уточнив, что строительство будет вестись в рамках инвестиционной программы «Черноморнефтегаза».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 31.10.17

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