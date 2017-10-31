Великобритания решила  обеспечить Крым круизным сообщением

Британская компания собирается организовать круизы в Севастополь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на антироссийские санкции, в ближайшее время в Севастополь собираются зайти два иностранных инвестора. Бизнесменов интересует туристическое направление и сельскохозяйственное производство.

«Ко мне на консультацию пришли представители бизнеса, которые будут организовывать здесь туристические и морские маршруты. Собственником этих судов является английская фирма», – рассказал директор департамента приоритетных проектов Николай Брусникин. Он также отметил, что второй инвестор из Италии.

Между тем, по словам Брусникина, в регионе сложилась довольно непростая ситуация с инвесторами: одни боятся вкладывать в Севастополь из-за возможных экономических последствий, других – пугают военные.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 31.10.17

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