В домах ялтинцев потеплеет лишь в ноябре

Ялта стала аутсайдером среди городов и районов Крыма по срокам начала отопительного сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подавать тепло в дома ялтинцев планируют лишь со 2 ноября.

Об этом свидетельствует постановление, подписанное 31 октября врио главы города, первым заместителем главы администрации Еленой Сотниковой.

В документе даются указания филиалу ГУПа «Крымтеплокоммунэнерго» «Южнобережный», МУПам «Ялтинские тепловые сети» и «Ялтакурорттеплоэнерго» начать подачу теплоносителя в жилищный фонд округа, а ялтинскому управлению ГУПа «Крымгазсети» обеспечить поставку природного газа в котельные.

Стоит отметить, что сложившаяся в Крыму погода никак не располагает к задержке начала отопительного сезона. Сегодня на полуострове выпал снег, температура воздуха резко понизилась. По данным синоптиков, на ЮБК 1 ноября днем воздух прогреется максимум до 7 градусов, температура воздуха ночью будет от 2 до 4 градусов выше нуля.

Напомним, 24 октября на заседании Совета министров вице-премьер Владимир Серов объявил о готовности к проведению отопительного сезона в Крыму. По его словам, на тот момент из 25 муниципальных образований распоряжения о начале сезона подписали в 21. А оставшиеся регионы – Ялта, Феодосия, Алушта и Красноперекопский район, примут соответствующие документы «с 25 числа».

К слову, несмотря на заявление Серова, постановление администрации Феодосии о начале сезона датируется 23 октября. В Алуште документ, необходимый для начала подачи тепла жителям города, приняли 26 октября. Стоит отметить, что на официальном сайте Красноперекопского района, в разделе «Постановления администрации Красноперекопского района», документов, предусматривающих старт отопительного сезона, на данный момент нет.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 31.10.17

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